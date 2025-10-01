İzmir nüfusunun yüzde 13,3’ünü oluşturan grubun sağlık, eğitim ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok çalışma yapan Büyükşehir, Sağlıklı Yaş Alma ve Alzheimer-Demans Hastaları Buluşma ve Dayanışma Merkezi ile de onların sosyal yaşamlarını canlandırıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İzmir’de 600 bin civarında 65 yaş ve üzeri yurttaş bulunuyor. Kent nüfusunun yüzde 13,3’ünü oluşturan ileri yaşlı yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine yönelik yürüttüğü çeşitli hizmetleriyle daha konforlu bir yaşam sürdürüyor. Büyükşehir’in hazırladığı “İzmir İleri Yaş Eylem Planı” doğrultusunda hayata geçirilen ve planlanan projelerin yanı sıra ileri yaşlı bireylerin sağlık, eğitim ve bakım ihtiyaçlarına karşılık çeşitli çalışmalar yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma ve Alzheimer-Demans Hastaları Buluşma ve Dayanışma Merkezi ise onların sosyalleşmesi, bedensel ve ruhsal yönden gelişmesi için önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. Merkezde resim, çini, spor, satranç, drama gibi farklı alanlarda kurslara katılan üyeler; konforlu, üretken ve huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor.



Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Dr. Ferhat Yıldız, “Yaşlılık, son zamanlarda oransal olarak yükseliyor. İleri yaş ile kronik hastalıklar ve engellilik durumu artmaya başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 2024 yılında İzmir İleri Yaş Eylem Planı’nı hazırladık ve bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sağlıklı Yaş Alma Merkezi bünyesinde Alzheimer-Demans Hastaları Buluşma ve Dayanışma Merkezimiz de yer alıyor. Binin üzerinde kayıtlı üyemize eğitimler, atölyeler, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Bu tür etkinlikler, ileri yaş grubunun sosyal hayata katılımını artırıyor. Biz bu tip merkezlerimizle ileri yaşlı bireyleri bir araya getirmeye ve kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz” dedi.



Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyesi Mehmet Özkaya, “Biz bu merkezde müzik, drama, satranç ve benzeri etkinliklerle sürekli bir aktivite içinde olarak zamanımızı çok iyi değerlendiriyoruz. İnsan hayatı, geçmişe dönük birtakım anılardan oluştuğuna göre bizim burada biriktirdiğimiz anılar gelecekte torunlarımıza çok faydalı örnekler olacak. Buradaki etkinliklerimiz, biyolojik yaşımız ne olursa olsun bizim yaşamımızı canlı tutuyor. Bu vesileyle bize bu imkânı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen çalışanlara çok teşekkür ederim” diye konuştu.



Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyesi Rüya Ertener “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Burada sosyalleşiyor ve çok güzel günler geçiriyoruz” derken, Mehmet Kaya ise “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bize bu imkânı tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Burada sosyalleşiyoruz, güzel işler yapıyoruz. Türk el sanatlarının unutulmaya yüz tutmuş çinicilik sanatı konusunda, hocamız tarafından bize katkıda bulunuluyor” ifadelerini kullandı.

