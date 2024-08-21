İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı sahilinde son dönemde artan balık ölümleri ve kötü koku şikayetleri üzerine bir açıklama yayınladı. Körfezdeki su sirkülasyonunun az olduğu bölgelerde, deniz suyu sıcaklığının yükselmesinin “Dinoflagellate Gymnodinium” cinsi planktonların aşırı çoğalmasına yol açtığı belirtildi. Bu durumun, deniz suyundaki oksijen seviyesinin tehlikeli derecede düşmesine ve sonuç olarak balık ölümlerine neden olabileceği ifade edildi.

Alg patlamaları etkili oldu

Açıklamada, deniz suyu sıcaklığının küresel ısınma ve iklim değişikliklerine bağlı olarak ani artışlar gösterdiği, bu durumun Körfez'de besin tuzlarının fazlalığıyla birleşerek plankton patlamalarına yol açtığı belirtildi. Bu patlamaların, deniz suyundaki çözünmüş oksijen miktarını kritik seviyelere düşürdüğü ve bu nedenle balık ölümlerinin meydana geldiği açıklandı.

Belediyeden acil müdahale

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Deniz Koruma Şube Müdürlüğü tarafından, deniz yüzeyindeki ve karadaki temizlik çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü belirtti. Hem deniz süpürgesi ile deniz yüzeyi temizleniyor hem de kıyı şeridinde yoğun bir temizlik çalışması yürütülüyor.