Yazın enerjisi İzmir’de etkinliklerle hissediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında ağustos ayı boyunca düzenlediği kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle İzmirlilere yazın coşkusunu yaşatıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik programı; konserler, tiyatro oyunları, film gösterimleri, sergiler ve şenliklerle zenginleşiyor. Etkinlikler, İzmirlilerin sosyal yaşantısına katkı sağlarken, şehrin kültürel kimliğini de pekiştiriyor.

Günbatımı Konserleri kent manzarasına eşlik ediyor

Bostanlı Seyir Terası’nda düzenlenen Günbatımı Konserleri ağustos ayında da devam ediyor. 1 Ağustos’ta Enes Kunduracı, 8 Ağustos’ta Zugzwang grubu, 15 Ağustos’ta İnanç Menekşe solistliğinde “Raks-ı Politen: Şarkılarla Türk Müziğinin Dansı” ve 22 Ağustos’ta Na Manouche feat Ali Can Öztürk sahne alıyor. Konserler saat 20.00’de başlıyor. “Raks-ı Politen” konseri ayrıca 13 Ağustos’ta Seferihisar Sığacık Kaleiçi’nde ve 16 Ağustos’ta saat 21.00’de Mordoğan Meydanı’nda da sahneleniyor.

Çim Konserleri ve Mahalle Şenlikleri coşku katıyor

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen Çim Konserleri, 5 Ağustos’ta Bahar Özbek, 12 Ağustos’ta Fulya Atık, 19 Ağustos’ta Grup Majör ve 26 Ağustos’ta Cenk Telkıvıran Orkestrası ile devam ediyor. Aynı zamanda Bergama, Ödemiş, Kemalpaşa ve Aliağa’da düzenlenecek Mahalle Şenlikleri; tiyatro gösterileri, halk müziği konserleri ve çeşitli şovlarla çocuklara ve ailelere renkli anlar yaşatacak.

Karavan Sohbetleri Alsancak’ta sanatseverleri bekliyor

Alsancak İskelesi yanında gerçekleşecek Sahne-i Sevdim Karavan Sohbetleri, 6 Ağustos’ta Doğan Canku, 20 Ağustos’ta Sedat Yüce ve Hilal Yıldırım, 28 Ağustos’ta ise Asrın 90’lar’ı ağırlayacak. Sohbetler Sevdim Selkuşu moderatörlüğünde yapılacak.

Sinematek ve Gezici Film Günleri açık havada sinema keyfi sunuyor

Ağustos ayı boyunca her pazartesi saat 21.00’de Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek Yeniden Sinematek Açıkhava Gösterimleri, sinemaseverleri ağırlamaya devam ediyor. “Acı Gerçekler”, “Bir Salyangoz’un Anıları”, “Geçiş” ve “Başka Bir Hayatta” adlı filmler izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi, Gezici Açıkhava Film Günleri kapsamında Beydağ, Bornova, Selçuk, Dikili, Kiraz, Çiğli ve Karabağlar’da halka açık olarak gösterilecek.

Balkanlılar Halk Dansları Festivali kenti renklendirecek

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenecek olan 19. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, 29-31 Ağustos tarihleri arasında İzmirlilere görsel bir şölen sunacak. Farklı ülkelerden katılacak ekipler, İzmir’in çeşitli ilçelerinde konserler, dans gösterileri ve kültürel etkinlikler sergileyecek.

Alaybey Konserleri ve köy tiyatroları kültürü yaşatıyor

Alaybey Mahallesi Yaz Konserleri kapsamında 6 Ağustos’ta Şef Hüseyin Tolu yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu sahne alacak. TeosFest kapsamında “Zeytine Sadakat” tiyatro oyunu 5 Ağustos’ta izleyiciyle buluşacak. Ayrıca Urla Dam’da 10 Ağustos’ta “Pişti” ve “Doğanın Gözyaşı” oyunları sahnelenecek.

Karaburun’un köy ve plajlarında ise 1-3 Ağustos tarihleri arasında “Tiyatro Her Yerde” sloganıyla gösteriler düzenleniyor.

Sergiler sanatseverlerle buluşuyor

“İzmir’de Eski Bir Yaz: Deniz Hamamlarından Plaja” sergisi 21 Ağustos’ta Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi bahçesinde açılacak ve 24 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ise sulu boya, modern resim ve cam koleksiyon sergileri ile çocuk müzik atölyeleri yer alacak.

İlçelerde yaz konserleri sürüyor

Foça, Karabağlar, Gaziemir ve Konak ilçelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşecek yaz konserlerinde Kültür Orkestrası, Türk Halk Müziği Orkestrası ve pop sanatçıları sahne alacak. Etkinlikler, yerel halkın katılımını artırarak kente sosyal ve kültürel hareketlilik katıyor.