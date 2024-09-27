İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası’nda anlamlı bir etkinliğe imza atarak, yıllarca İzmir İtfaiyesi'nde görev yapmış emekli kahramanları genç itfaiyecilerle buluşturdu. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) düzenlenen “Bir Ömür İtfaiye” söyleşisinde, emekli itfaiyeciler yaşadıkları zorlu olayları ve mesleklerine olan bağlılıklarını paylaştı. Söyleşi sırasında duygusal anlar yaşanırken, kahraman itfaiyeciler genç meslektaşlarına tecrübelerini aktararak mesleğin ruhunun asla değişmediğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Yaşar Korkmaz, yaptığı konuşmada, "İzmir İtfaiyesi çok gelişti ama itfaiyecilik ruhu hep aynı kaldı. Sizler gibi biz de aynı duyguları taşıyoruz, bu meslekten emekli olunmaz" diyerek eski itfaiyecilere duyduğu saygıyı dile getirdi.

İtfaiye Mesleğine Aşkla Bağlılık

40 yıl boyunca İzmir İtfaiyesi'nde görev yapan Seyfi Türüdü, zorlu bir yangın anısını paylaşarak, ölümle burun buruna geldiği anları anlattı. Türüdü, "Bir daha dünyaya gelsem yine itfaiyeci olurdum. İtfaiyecilik aşkla yapılan bir meslek" dedi.

Ergün Kaya ise mesleği bırakmasına rağmen hala gönülden bağlı olduğunu vurguladı. "Yangından korkan itfaiyeci olmaz. Cesaret ve görev aşkı bu mesleğin en önemli unsurlarıdır" ifadelerini kullanan Kaya, yangınlarla dolu kariyerinde atlattığı tehlikeleri anlatarak, meslekten kopmanın imkansız olduğunu belirtti.

Zorluklara Rağmen Meslek Aşkı

24 yıl boyunca itfaiyecilik yapmış olan Mustafa Kasalak ise kısa boyu nedeniyle yaşadığı zorluklara rağmen bu meslekte nasıl başarılı olduğunu paylaştı. Kasalak, "Boyum yetmeyebilir ama her türlü zorluğun üstesinden gelerek bu mesleği sevgiyle yaptım" dedi. Söyleşi, duygusal anların ardından emekli itfaiyecilere plaket takdimiyle sona erdi.