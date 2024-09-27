Bornova Belediyesi’nin sunduğu Hobi ve Beceri Edindirme Kursları, farklı yaş gruplarındaki bireylere hayallerini gerçekleştirme fırsatı tanıyor. Bu fırsatı değerlendiren emekli öğretmen Fatma Akgün, sekiz yıl süren resim eğitimlerinin ardından beş yıl önce hayalini kurduğu kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

“Doğa ve renkler” sergisi sanatseverlerle buluştu

Fatma Akgün’ün “Doğa ve Renkler” adını verdiği sergi, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Sergide, Akgün’ün suluboya, karakalem ve toz pastel teknikleriyle oluşturduğu toplam 27 eser yer aldı. Eserler, doğanın renklerini ve zarafetini ustalıkla yansıtarak büyük beğeni topladı.

Sanat, hayatımın vazgeçilmez bir parçası

Serginin açılışında konuşan Fatma Akgün, sanata olan tutkusunu şöyle dile getirdi: “Resim yapmak, hayatımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bornova Belediyesi’nin düzenlediği kurslar sayesinde kendimi geliştirme ve hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Sergi açmak, uzun zamandır kurduğum bir hayaldi. Eserlerimi sanatseverlerle buluşturmanın heyecanı tarif edilemez. Bu sergiyi açmamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Bornova’nın sanat dolu kalbi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanata verdikleri desteği vurgulayarak, “Fatma Akgün’ün sergisi, Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarımızın ne kadar anlamlı sonuçlar doğurduğunun bir göstergesidir. Sanat, Bornova’nın kalbinde yaşayan bir değer. Bu kurslarla daha çok insanı sanatla buluşturmayı ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Fatma Hanım’ı bu güzel eserlerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.