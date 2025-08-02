Anaokulu öğrencileri toprakla tanıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa ve ekosistem farkındalığını küçük yaş gruplarına kazandırmak amacıyla yeni bir etkinlik düzenledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Parkta Etkinlik Var!” projesi kapsamında, anaokulu öğrencileri “Tohumdan Sofraya” başlıklı programla İnciraltı Terapi Bahçesi’nde misafir edildi.

Etkinlikte çocuklara, bir domatesin tohumdan sofraya ulaşan yolculuğu uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcı minikler, tohumun yapısını tanıyıp, tohum ayıklama, ekim ve fide dikimi süreçlerine aktif şekilde katıldı.





Sürdürülebilir tarım erken yaşta öğretiliyor

“Tohumdan Sofraya” etkinliği, yerli tohumun önemi, sürdürülebilir tarım yöntemleri ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi konuları içeren eğitimlerle desteklendi. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikle çocukların duyusal gelişimini desteklerken aynı zamanda doğayla doğrudan temas etmelerine imkân sağladı. Minikler, sadece tarımı değil, doğaya saygıyı, üretim sürecini ve toprağın değerini de kavradı.





Tohumdan sofraya uzanan süreci deneyimlediler

Domates özelinde tasarlanan uygulamalı eğitim, çocukların tarımsal süreçleri adım adım gözlemlemelerine olanak tanıdı. Etkinlik boyunca öğrenciler, tohumun nasıl saklandığını, nasıl ekildiğini ve nasıl fideye dönüştüğünü deneyimleyerek öğrendi.

Program, çocukların üretim sürecine duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Özellikle şehir yaşamında toprakla teması sınırlı olan çocuklara yönelik geliştirilen bu uygulamalar, doğa ile kurulan bağı güçlendiriyor.





Etkinlikler farklı yaş grupları için sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa eğitimi programlarını sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor. “Parkta Etkinlik Var!” çatısı altında yürütülen projelerle, “Tohumdan Sofraya” benzeri etkinliklerin farklı yaş gruplarına yönelik olarak yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bu çalışmalarla birlikte hem çevre bilinci erken yaşta kazandırılıyor hem de çocuklar, gelecekteki iklim ve tarım sorunlarına karşı bilinçli bireyler olarak yetiştiriliyor.