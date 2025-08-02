İzmir, tıbbi ve aromatik bitkilerde merkez olma yolunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin tarım alanındaki ilk organize sanayi bölgesine kurumsal katkı sunmaya başladı. Belediye iştiraki İZTARIM AŞ, Kınık’ta kurulan ve dünyanın ilk tıbbi ve aromatik bitkiler ihtisas organize tarım bölgesi olma özelliğini taşıyan projede aktif rol üstleniyor.

Toplam 1 milyon 230 bin metrekarelik alana yayılan organize tarım bölgesinde sera ve işleme parsellerinin tahsisine başlanırken, İZTARIM AŞ bu alandan 10 bin metrekareden fazla arsa tahsis etti. Proje kapsamında, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, araştırılması ve ihracata yönelik çalışmaları yapılacak.





Protokol imzaları atıldı

Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi’nde gerçekleştirilen protokol imza törenine; İZTARIM AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Candaş Yeter, Genel Müdür Öztürk Kurt ve Bölge Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi olan Enver Olgunsoy katıldı.

İmza töreninde konuşan Enver Olgunsoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu projeye desteğinin son derece kıymetli olduğunu belirterek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve uzmanlaşmayı hedeflediklerini ifade etti.





“Büyükşehir bu projenin arkasındadır”

Organize tarım bölgesinin, tıbbi ve aromatik bitkiler ile tohum ve fide üretimi alanında Türkiye’deki ilk ve tek örnek olduğunu vurgulayan Olgunsoy, “Bu alanda önce Bakırçay Ovası’na, ardından Ege’ye ve Türkiye’ye açılmak istiyoruz. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini hissetmek çok kıymetli” dedi.

Olgunsoy, bölgedeki firmalara Ar-Ge desteği, kozmetik üretimi, ürün standardizasyonu ve fide ıslahı gibi alanlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal birimlerinin katkı sunabileceğini söyledi. “Büyükşehir Belediyemizin altyapısı güçlü. Bu projede bizimle olması Türkiye için de çok değerli” diye konuştu.





Tarım, sanayi ve ihracat bir arada

Kınık Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Organize Tarım Bölgesi; İzmir Valiliği, Kınık Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri ve Bergama Ticaret Odası’nın ortaklığında yürütülüyor.

Bölge içinde 41 sanayi parseli ve 56 sera parseli bulunuyor. Sera parsellerinde tıbbi ve aromatik bitki üretimi, sanayi parsellerinde ise drog, uçucu yağ ve benzeri ürünlerin işleneceği tesislerin kurulması planlanıyor. Böylece İzmir’in, bu alanda ihracat yapan öncü şehirlerden biri haline gelmesi hedefleniyor.





İzmir tarımda model oluşturuyor

Organize bölge sayesinde yalnızca üretim değil; eğitim, istihdam, yerel kalkınma ve sürdürülebilirlik alanlarında da model oluşturulması planlanıyor. Proje, aynı zamanda tarım-sanayi entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor.

İZTARIM AŞ’nin de sürece aktif olarak dahil olmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarım politikalarını bilimsel ve yenilikçi yöntemlerle desteklemeyi sürdürüyor.