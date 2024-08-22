İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e verdiği röportajda, İzmir’e dair projelerini ve düşüncelerini paylaşırken, Dikili’de yapılması planlanan arıtma tesisine de özel bir vurgu yaptı. Tugay, bu tesisin Dikili için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 2025 yılı bütçesine bu proje için 1 milyar TL ayrıldığını duyurdu.

Başkan Tugay’dan 2025 bütçesine büyük yatırım

Başkan Tugay, Dikili’nin uzun süredir eksikliğini hissettiği İleri Biyolojik Pis Su Arıtma Tesisi'nin yapımı için büyük bir adım attıklarını ifade ederek, “Dikili, bu tesisle birlikte çevresel açıdan büyük bir kazanç sağlayacak. 2025 yılı bütçemizde bu projeye 1 milyar TL ayırarak, Dikili’nin temiz bir çevreye kavuşması için gerekli tüm adımları atıyoruz” dedi.

Dikili halkı adına teşekkür

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını vurguladı. Kırgöz, “Dikili’de pis su arıtma tesisinin olmaması büyük bir eksiklikti. Göreve geldiğimden beri bu konuyu yakından takip ettim ve Büyükşehir Belediyemizin de aynı hassasiyeti gösterdiğini biliyorum. Cemil Başkanımızın bu konuda verdiği söz bizler için son derece önemli. 2025 yılı içerisinde tesisin ihalesinin yapılarak, inşaata başlanacağına inanıyorum. Bu anlamlı proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Cemil Tugay’a Dikili halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.