İzmir'de 22 Ağustos Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 22 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ALİAĞA BARBOROS HAYRETTİN PAŞA, HELVACI KÖYÜ 22.08.2024 saat 09:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası TEDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. BAYRAKLI R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER, ÇAY 22.08.2024 saat 04:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2148 SOKAK NO 4 ÖNÜ BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH 22.08.2024 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA VE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (08:30-10:30)SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR. BERGAMA ULUCAMİİ 22.08.2024 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ULUCAMİİ MAHALLESİNDE 2 SAAT (08:30-10:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR. BERGAMA TURABEY 22.08.2024 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE TURABEY MAHALLESİNDE 1 SAAT (09:00-10:00)SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. BEYDAĞ ALAKEÇİLİ 22.08.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BEYDAĞ İLÇESİ ALAKEÇİLİ İLE HALIKÖY ARASINDA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MOLLOÖMER MEVKİİ VE ALAKEÇİLİ MAHALLESİNİN BAZI KESİMLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. FOÇA YENİBAĞARASI 22.08.2024 saat 09:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ZEYTİNKÖY KÜME EVLER ETKİLENİR. KİRAZ YENİ 22.08.2024 saat 09:35 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması MÜTEAHHİT EKİPLERİNİN ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI YAPMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. MENDERES GÜMÜLDÜR CUMHURİYET 22.08.2024 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SEVGİ CADDESİ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR. ÖDEMİŞ BALABANLI 05.08.2024 saat 18:15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer Ödemiş ilçesi balabanlı Mahallesi içme suyu şebekesinden kontrolsüzce gerçekleştirilen tarımsal sulama, yaz aylarında artan su tüketimi ve yeraltı su seviyelerinde yaşanan azalması nedeyiyle mahallenin su dağıtım sisteminde dengesizlik oluşarak bölgesel basınç düşüklüğüne bağlı su sıkıntısı yaşanabilmektedir.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ÖDEMİŞ BADEMLİ 21.08.2024 saat 22:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer ÖDEMİŞ İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇME SUYU KAYNAKLARININ YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI MAHALLEDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YASANILABİLİR. ÖDEMİŞ ÇAYLI 22.08.2024 saat 08:15 ile 15:15 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ ÇAYLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SEFERİHİSAR ORHANLI 16.08.2024 saat 14:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme AVAROS KÜME EVLERİ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR. SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, HIDIRLIK, SIĞACIK 22.08.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR TİRE TURAN, İBNİ MELEK, ÇAYIRLI 22.08.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ARIZA SEBEBİYLE BELLİ HATTIN BESLEDİĞİ YAKIN ÇEVRELERDE KESİNTİ YAŞANACAKTIR TORBALI FEVZİ ÇAKMAK 22.08.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası FEVZİ ÇAKMAK MH. ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.