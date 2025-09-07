İzmir Büyükşehir Belediyesi, ani kalp durmalarında hayatta kalma oranını artırmak için şehirdeki kamusal alanlara otomatik elektroşok cihazları yerleştirecek. Cihazlar, özel bir eğitim gerektirmeden vatandaşların kolayca kullanabileceği şekilde tasarlandı.

Kalp durması vakaları için stratejik adım

94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) Eşrefpaşa Hastanesi standında tanıtılan cihaz, sesli komut desteğiyle kullanıcıları yönlendirerek ilk müdahalede başarı oranını artırıyor. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, kalp durmalarının en sık kamusal alanlarda görüldüğünü belirterek, cihazların özellikle bu noktalara yerleştirileceğini söyledi.

Coğrafi bilgi sistemiyle belirlendi

Bayram, “Cihazların nereye konulacağını belirlerken şehirdeki kalp durması vakalarının yoğun olduğu bölgeleri coğrafi bilgi sistemleriyle tespit ettik. Vatandaşlar cihazın pedlerini yerleştirip çalıştırdığında, cihaz otomatik olarak değerlendiriyor ve gerekli yönlendirmeleri sesli olarak yapıyor” dedi.

İlkyardım eğitimi fuar ziyaretçilerine verildi

Eşrefpaşa Hastanesi’nin fuardaki standında, ani kalp durması vakalarına müdahale yöntemleri 90 saniyelik uygulamalarla ziyaretçilere öğretildi. Bayram, “Öncelikle bilincin kontrol edilmesi, yardım çağrılması ve ardından kalp masajı yapılması hayatta kalma oranını artırıyor” dedi.

Stayin’ Alive eşliğinde ritim

Bayram, kalp masajı eğitimlerinde Bee Gees’in Stayin’ Alive şarkısını kullandıklarını belirtti: “Kalp masajı dakikada 100-120 bası hızında yapılmalı. Bu şarkı, ritmi hatırlatıcı bir tempo sunuyor. Dünyada CPR’ın müziği olarak kabul ediliyor.”

Hayat Kurtaran Eller

Eğitimlere katılan vatandaşlar, kalp masajını öğrendikten sonra ellerini boyaya batırıp beyaz panoya iz bıraktı. Bayram, “Bu etkinlik, geleceğe bırakacağımız farkındalık simgesi olacak” diye konuştu. Fuarda temel yaşam desteği eğitimlerinin yanı sıra uzman hekimler ve hemşirelerin de farklı etkinlikler düzenleyeceği aktarıldı.