İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ta düzenlediği deprem ve yangın tatbikatıyla personelin ve yurttaşların afetlere hazırlığını test etti. “Afet anında doğru davranış hayat kurtarır” sloganı ön plana çıktı.

Kültürpark’ta eş zamanlı tatbikat

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere hazırlık kapsamında Kültürpark’ta 4 holde eş zamanlı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği önce deprem, ardından yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerine bildirilen durum üzerine arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Hollerdeki personel ve senaryo gereği içeride bulunan 5 kazazede tahliye edildi.

Güvenli alanlara tahliye canlandırıldı

Tatbikat, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde; İtfaiye, Sağlık, Çevre Koruma, Destek Hizmetleri ve Eşrefpaşa Hastanesi iş birliğiyle düzenlendi. Kurumlar arası koordinasyon, haberleşme, tahliye, ilk yardım ve olay sonrası müdahale süreçleri test edildi. Ayrıca, yurttaşların afet anında güvenli alanlara tahliyesi canlandırıldı.

Afete hazırlıkta farkındalık

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant, tatbikatların hem personel hem de yurttaşlar için farkındalık sağladığını belirtti. Özant, “Dirençli kentler oluşturmanın önemli adımlarından biri afetlere hazırlık. Tatbikatlar, birimlerin koordinasyonunu ve afet sonrası müdahaleyi test etmek açısından kritik” dedi.