İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri Menderes’te düzenlendi. Yurttaşlar sahne gösterileri, konserler ve çocuk etkinlikleriyle Cumhuriyet’in 102’nci yılını kutladı.

Menderes’te Cumhuriyet coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri, Menderes ilçesinde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı’nda gerçekleşti. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Savaş Dağdeviren ve Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de katıldı. Kutlamalar, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sahne gösterileri ve konserler

Etkinlikte İzmir Muhtarları Halk Oyunları, Türk Halk Müziği Orkestrası Lokman Demirkıran konseri, ve Kültür Orkestrası Enes Kunduracı konseri ile Menderesli yurttaşlar keyifli anlar yaşadı. Katılımcılar, türküler eşliğinde hep birlikte halay çekti.

Çocuklar için “Kendini Arayan Zürafa” oyunu sahnelendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları ekibi ise “Cumhuriyet” adlı oyunla minik izleyicileri eğlendirdi. Ayrıca, mini disko, sihirbaz ve palyaço gösterileri, atölyeler ve VR deneyim alanları çocuklar ve gençler için keyifli vakit geçirme fırsatı sundu.

“Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri sürecek

Etkinlikler, 26 Ekim’de Bergama Ayaskent Mahallesi, 27 Ekim’de Tire Merkez Gölet, 28 Ekim’de Selçuk Belevi Mahallesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Selçuk Zeytinköy Mahallesi ve Selçuk Merkez İstasyon Meydanı’nda devam edecek. Bayram akşamı Dikili merkezde konserlerle coşku doruğa çıkacak.