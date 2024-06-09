Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Haliliye Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sene sonu sergisi açıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sergi salonunda düzenlenen sene sonu sergisine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Ürün ile Oğuz Cesur’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Sene sonu sergisinde kadın kursiyerler tarafından yapılan el işi ürünler sergilenirken Başkan Gülpınar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.