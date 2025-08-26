İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir yeşil alan projeleri kapsamında kavşaklarda peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın kuraklıkla mücadele eylem planı doğrultusunda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı kente yeni ve estetik yeşil alanlar kazandırıyor.

Susuzluğa dayanıklı bitkilerle renklendi

Ekipler, Bornova Ege Üniversitesi Kavşağı ile Bayraklı Haydar Aliyev Caddesi ve Manas Bulvarı kesişimindeki kavşaklarda peyzaj çalışması yaptı. Sulama ihtiyacı yüksek türler yerine, agapanthus, ılgın, zakkum, ateş dikeni, katırtırnağı, abelya ve taflan gibi kuraklığa dayanıklı bitkiler tercih edildi.

Estetik dokunuşla kamusal alanlar dönüşüyor

Uygulama alanlarında cüruf, bazalt kırma taş ve kaya parçaları da kullanılarak şık ve estetik bir görünüm oluşturuldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, planlama doğrultusunda İzmir’in kamusal alanlarını yeşillendirmeye ve estetik açıdan zenginleştirmeye devam edecek.