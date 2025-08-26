Başlamasına sayılı günler kalan 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF), İzmir Planlama Ajansı (İZPA) çalışmalarını sergileyecek. Ajans, yaklaşık 450 günlük çalışmalarından öne çıkanları 30 Ağustos-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Pakistan Pavyonu’nda İzmirliler ile buluşturacak.

Sergi “bir vitrinden çok” niteliğinde

İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, serginin sadece bir vitrin değil, İzmir’i birlikte konuşmaya, anlamaya ve tasarlamaya davet niteliğinde olduğunu belirtti. Ajansın çeşitli uzmanlık alanlarından gelen ekibi tarafından analizler, araştırmalar ve katılımlarla şekillendirilen çalışmalar, İzmir’e dair ortak bir aklı ve birlikte üretme iradesini yansıtmayı amaçlıyor.

Sergi dört bölümden oluşuyor

Sergi, dört ana bölümle ziyaretçilerine sunulacak:

Analiz çalışmaları: Kentin güncel çevresel ve mekânsal risklerini anlamaya yönelik çalışmalar.

Eylem planları ve yayınlar: İlk bölüm analizlerinden beslenen uygulama planları ve İZPA yayınları.

Katılımcılık odaklı çalışmalar: İzmir’i birlikte düşünme ve şekillendirme amacıyla yürütülen projeler.

Gelecek vizyonu: 2030’dan 2054’e ve 2074’e uzanan zaman diliminde İzmir’e dair kısa, orta ve uzun vadeli hedefler.

İzmir’in geleceğine dair ortak akıl sergileniyor

Sergi, İzmirlilere kentin bugününü ve geleceğini anlamaları, planlama süreçlerine dahil olmaları ve kent hakkında fikir üretmeleri için bir fırsat sunuyor. Ajans, çalışmalarını şehrin farklı paydaşlarıyla birlikte yürütmeyi ve İzmir’in ortak aklını görünür kılmayı hedefliyor.

