Büyükşehir Belediyesi’nden dolandırıcılığa karşı uyarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Zeki Yıldırım’ın adı kullanılarak iş insanlarından para talep edilmesiyle ilgili dolandırıcılık girişimi tespit edildi. Belediye yetkilileri, söz konusu olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

"Hiçbir görevli para talep etmez"

Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım’ın ismi kullanılarak telefonla ulaşılan iş insanlarından çeşitli gerekçelerle para talep edildiği öğrenilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsil eden hiçbir kamu görevlisinin bu yönde bir talepte bulunması söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Belediye, geçmişte de benzer dolandırıcılık olaylarının yaşandığını belirterek vatandaşları bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, telefonla kendilerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi ve bu tür durumların en kısa sürede emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı.