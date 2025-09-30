İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için sürenin bir kez daha uzatılmayacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 31 Ekim’e kadar değişiklik yapılmayan ehliyetlerin geçersiz olacağını belirtti.

Son tarih 31 Ekim

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak” ifadelerini kullandı.

İndirimli harç hakkı kaybedilecek

Yerlikaya, belirtilen süre içinde ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşların indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacağını da vurguladı.

Başvuru sayıları açıklandı

Bakan, Temmuz ayında 1 milyon 424 bin 516 kişinin başvurduğunu, günlük ortalama 64 bin 750 ehliyet değişimi yapıldığını açıkladı. Ancak süre uzatma kararının ardından başvuruların azaldığını belirten Yerlikaya, “Ağustos’ta 96 bin 134, Eylül’de 60 bin 703 başvuru yapıldı” dedi.

2 milyonun üzerinde kişi eski ehliyet kullanıyor

Yerlikaya, halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşın eski tip sürücü belgesine sahip olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim” çağrısında bulundu.