İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 25 bin sosyal konut hedefinin ilk aşaması olan Menemen Konutları Projesi, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) tanıtılıyor. Egeşehir AŞ standında maket ve VR gözlükle sunum yapılırken, ziyaretçilere projenin içinde oldukları hissi yaşatılıyor.

25 bin konut hamlesinin ilk etabı

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan sosyal konut projesi kapsamında yürütülen Menemen Konutları, 3 bin 100 konuttan oluşuyor. Vatandaşların başvuru süreci devam ederken, proje aynı zamanda Egeşehir standında maketlerle ve VR teknolojisiyle anlatılıyor.

Sözleşme süreçleri devam ediyor

Egeşehir AŞ Etüt Proje Müdürü Mimar Buğra Güngör, Menemen Konutları’nın sosyal konut vizyonunun ilk adımı olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımız başvurularını yapıyor, bir taraftan da sözleşmeler imzalanıyor. Kemeraltı Akın Pasajı’nda bilgilendirmeler sürüyor, fuarda da projeyi vatandaşlarımıza detaylıca aktarıyoruz” dedi.

411 konutluk ilk etap

Menemen projesinin ilk etabının 411 konuttan oluştuğunu söyleyen Güngör, “Vatandaşlarımız VR gözlükle projeyi adeta içinde gezmiş gibi deneyimliyor. Ayrıca ödeme planı ve proje detaylarını paylaşıyoruz. İlgi gösteren herkesi standımıza ve Akın Pasajı’ndaki ofisimize bekliyoruz” diye konuştu.