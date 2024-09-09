Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan 40 bin Aydınlı, kurtuluş heyecanını Funda Arar’ın muhteşem performansıyla doruğa taşıdı.

Funda Arar’dan unutulmaz performans

Ünlü sanatçı Funda Arar, böylesine anlamlı bir günde sahne almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na bu fırsatı sunduğu için teşekkür etti. Aydınlılarla buluşmanın mutluluğunu yaşayan sanatçı, meydanı dolduran coşkulu kalabalığa hafızalardan silinmeyecek bir performans sergiledi.

Başkan Çerçioğlu’ndan Kurtuluş Günü mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı vesilesiyle yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kahraman atalarımız, özgürlük ve bağımsızlık uğruna canlarını feda ederek Aydınımızın kurtuluşuna giden yolu açmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ile bu mücadele dünya tarihine altın harflerle kazınmıştır. Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe ve Çete Ayşe gibi kahramanlarımızın yaktığı özgürlük ateşi, tüm Anadolu’ya ilham kaynağı olmuştur. Aydın, işgalden iki kez kurtulmuş ve bağımsızlığını söküp almıştır. Atatürk’ün önderliğinde kurulan demokratik, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak için mücadelemiz sonsuza dek sürecektir.”