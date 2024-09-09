Turkcell, Ukrayna'daki bağlı ortaklıkları Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower'ın tüm hisselerini NJJ Holding grup şirketi DVL Telecom'a devretti. Yapılan açıklamada, Turkcell’in bu bağlı ortaklıklardaki payının tamamen sona erdiği bildirildi.

Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, hisse satış işleminin kapanışına ilişkin detayları paylaştı. Şirket, daha önceki tarihlerde yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, devir işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ortaklıklarda pay kalmadı

Açıklamada, "Şirketimizin 29 Aralık 2023 ve diğer ilgili tarihlerdeki açıklamaları çerçevesinde, Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamı, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom’a devredilmiştir. Şirketimizin bu bağlı ortaklıklarda payı kalmamıştır." ifadesi yer aldı.

Nihai satış bedelinin, kapanış tarihi itibarıyla hazırlanacak finansal verilere dayalı olarak belirleneceği vurgulandı. Ayrıca, hisse satış sözleşmesine göre, kapanış tarihi itibarıyla Turkcell'e 524,3 milyon dolar ödendiği belirtildi. Şirket, gelişmelerin zamanında kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.