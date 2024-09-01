Domates
Buzdolabında saklanan domatesler tat kaybeder ve dokusu bozulur. Oda sıcaklığında saklanması en iyisidir.
Patates
Serin, karanlık ve iyi havalandırılan bir yerde saklanmalıdır. Buzdolabında nişasta şekerleşir, tadı değişir.
Soğan
Nemli ortamda buzdolabında saklanırsa yumuşar ve küflenebilir. Serin, kuru bir yerde saklamak daha uygundur.
Sarımsak
Buzdolabında nemden etkilenir ve bozulabilir. Kuru ve serin bir yerde saklanması gerekir.
Avokado
Olgunlaşmamış avokadolar oda sıcaklığında saklanmalı, olgunlaştıktan sonra buzdolabına konabilir.
Muz
Buzdolabında kabuğu hızla kararır. Oda sıcaklığında saklanması önerilir.
Tropikal meyveler
Mango, ananas ve papaya gibi tropikal meyveler buzdolabında tat ve doku kaybına uğrar. Oda sıcaklığında saklanmalıdır.