Domates

Buzdolabında saklanan domatesler tat kaybeder ve dokusu bozulur. Oda sıcaklığında saklanması en iyisidir.

Patates

Serin, karanlık ve iyi havalandırılan bir yerde saklanmalıdır. Buzdolabında nişasta şekerleşir, tadı değişir.

Soğan

Nemli ortamda buzdolabında saklanırsa yumuşar ve küflenebilir. Serin, kuru bir yerde saklamak daha uygundur.

Sarımsak

Buzdolabında nemden etkilenir ve bozulabilir. Kuru ve serin bir yerde saklanması gerekir.

Avokado

Olgunlaşmamış avokadolar oda sıcaklığında saklanmalı, olgunlaştıktan sonra buzdolabına konabilir.

Muz

Buzdolabında kabuğu hızla kararır. Oda sıcaklığında saklanması önerilir.

Tropikal meyveler

Mango, ananas ve papaya gibi tropikal meyveler buzdolabında tat ve doku kaybına uğrar. Oda sıcaklığında saklanmalıdır.