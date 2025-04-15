B.Whittaker ile L.Cameron II arasındaki hafif ağır sıklet boks maçı, 20 Nisan Pazar günü saat 21:00’de S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

B.Whittaker-L.Cameron II maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Boks dünyasında merakla beklenen rövanş karşılaşması 20 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Hafif ağır sıklet mücadelesinde B.Whittaker ile L.Cameron II, Birmingham’daki Resorts World Arena’da karşı karşıya gelecek. Mücadele, S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak.

Maç yayın bilgileri

Maç Günü: 20 Nisan 2025, Pazar

Saat: 21:00

Yayıncı Kanal: S Sport Plus

Yayın Platformu: Türksat ve internet (şifreli yayın)

S Sport Plus, sadece abone kullanıcılar için erişilebilen bir dijital platformdur. İzleyiciler, platforma üye olarak maç yayınını canlı şekilde takip edebilir.

B.Whittaker-L.Cameron II maçı nerede yapılacak?

Karşılaşma İngiltere'nin Birmingham kentinde yer alan Resorts World Arena'da yapılacak. Bu karşılaşma, iki boksör arasında daha önce yapılan ilk maçın rövanşı niteliğinde olacak.

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus, dijital platformlar üzerinden yayın yapan bir servis olup, üyelik gerektirir. Türksat uydusu, mobil uygulamalar ve web tarayıcıları aracılığıyla erişim sağlanabilmektedir. Detaylı bilgi için S Sport Plus resmi sitesine göz atılabilir.