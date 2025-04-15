İzmir’in Foça ilçesinin 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığını yapan ve halk arasında “efsane başkan” olarak anılan Ahmet Nihat Dirim, ölümünün üçüncü yılında doğum günü olan 14 Nisan’da anıldı. Dirim’in hayatı, siyasi duruşu ve Foça’ya kazandırdığı değerleri konu alan belgeselin gösterimi, duygu dolu anlara sahne oldu.

Belgesel gösterimi yapıldı

Ahmet Nihat Dirim’in öncülüğünde ilçeye kazandırılan Kuzey Ege’nin ilk ve tek beş yıldızlı turizm tesisi olan MW Phokaia Beach Resort’ta düzenlenen gösterime, Türk siyasetinin önemli isimlerinin yanı sıra Yunanistan’dan gelen Foçalılar da katıldı. TBMM eski Başkanvekili Kemal Anadol, eski bakanlardan Murat Karayalçın, milletvekilleri Bülent Baratalı ve Mustafa Moroğlu, eski belediye başkanları Bülent Tanık ve Saniye Bora Fıçı ile birlikte birçok STK temsilcisi, Dirim’in ailesi ve Foça halkı etkinlikte yer aldı.

Yunanlı dostlarından duygusal vefa: “Sizi bekliyoruz”

Yunanistan’ın Eski Foça (Palea Phokaia) eski Belediye Başkan Yardımcısı Zacharo Franchesko, Kardak krizine rağmen Nihat Dirim’in Türk-Yunan Dostluk Festivali’ni gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Barışın ve kardeşliğin ismi hep onunla birlikte anıldı. Bizi ilk kez davet ettiğinde söylediği ‘Ne duruyorsunuz, neden bu kadar beklediniz?’ sözleri hâlâ kulaklarımızda. Torunlarımızla birlikte tekrar Foça’da olmak bizim için tarifsiz bir duygu” dedi.

Karayalçın: “Türkiye’nin demokratlarının efsanesiydi”

Eski SHP Genel Başkanı ve bakanlardan Murat Karayalçın, belgesel gösteriminde yaptığı konuşmada, Nihat Dirim’in yalnızca Foça’nın değil, tüm Türkiye’deki demokratların efsane ismi olduğunu söyledi. Karayalçın, “1980 darbesinin karanlığında, Dikili ve Foça birer demokrasi koridoruydu. Nihat Dirim ve Osman Özgüven, bu koridorun iki temel direğiydi” diye konuştu.

“Foça’da kaldığı yerden devam edeceğim”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Nihat Dirim’i vefatından önce tanıma fırsatı bulamamanın kendisi için büyük bir eksiklik olduğunu ifade ederek, “Foça’da onun yarım kalan hedeflerini tamamlamak için çalışacağım. Eski Foça ile kardeş şehir ilişkisini, onun dönemindeki gibi canlı ve etkili hale getireceğim. Söz veriyorum” dedi.

Belgesel dakikalarca ayakta alkışlandı

Gazeteci-yönetmen Hakan Barçın tarafından hazırlanan belgesel, Dirim’in ailesinin ve dostlarının arşivlerinden derlenen görüntüler ve röportajlarla zenginleştirildi. Yaklaşık bir saat süren gösterim, izleyicilerden büyük alkış aldı. Kimi zaman hüzün, kimi zaman tebessümle izlenen belgesel sonrası salonda duygusal anlar yaşandı.

“Foça sevdalılarıydık”

Ahmet Nihat Dirim ile birlikte MW Phokaia Beach Resort projesini hayata geçiren Akropol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nişancı, “O fikirle bize geldiğinde heyecanlanmamak elde değildi. Biz zaten Karataş’a basmış Foça sevdalılarıydık. O vizyonu hepimize ilham verdi” dedi.

Etkinlik sonunda katılımcılar, belgesel ekibini ve Nihat Dirim’in anısını dakikalarca ayakta alkışladı.