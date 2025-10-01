Türkiye pazarında son dönemde hızla büyüyen Çinli otomobil üreticisi BYD, Ekim 2025 itibarıyla fiyatlarını güncelledi. Yapılan zamlarla birlikte markanın tüm modellerinde artış yaşanırken, Tang modeli ilk kez 5 milyon TL sınırını aştı.

Zam oranları modele göre değişirken, artışlar 30 bin TL ile 110 bin TL arasında gerçekleşti.

BYD Güncel Fiyat Listesi (Ekim 2025)

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Artış
Dolphin Comfort 1.664.000 TL 1.699.000 TL +35.000 TL
Dolphin Design 1.789.000 TL 1.829.000 TL +40.000 TL
Atto 3 2.079.000 TL 2.119.000 TL +40.000 TL
Seal U EV 2.486.000 TL 2.486.750 TL +750 TL
Seal (Tek motorlu) 2.319.000 TL 2.389.000 TL +70.000 TL
Seal AWD (Çift motorlu) 3.719.000 TL 3.829.000 TL +110.000 TL
Han 4.409.000 TL 4.584.000 TL +175.000 TL
Tang 4.999.000 TL 5.099.000 TL +100.000 TL

Elektrikli Otomobillerde Fiyat Artışı

Son yıllarda elektrikli otomobil pazarına olan ilgi artarken, markaların fiyat politikaları da bu yönde değişiyor. BYD’nin yaptığı güncellemenin, rakip markaların fiyat listelerine de yansıması bekleniyor.

BYD Türkiye’de en çok zamlanan modeller

Orta segmentte yer alan Dolphin ve Atto 3 modellerinde ise daha sınırlı artışlar görüldü.

