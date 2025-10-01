Türkiye pazarında son dönemde hızla büyüyen Çinli otomobil üreticisi BYD, Ekim 2025 itibarıyla fiyatlarını güncelledi. Yapılan zamlarla birlikte markanın tüm modellerinde artış yaşanırken, Tang modeli ilk kez 5 milyon TL sınırını aştı.

Zam oranları modele göre değişirken, artışlar 30 bin TL ile 110 bin TL arasında gerçekleşti.

BYD Güncel Fiyat Listesi (Ekim 2025)

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Artış Dolphin Comfort 1.664.000 TL 1.699.000 TL +35.000 TL Dolphin Design 1.789.000 TL 1.829.000 TL +40.000 TL Atto 3 2.079.000 TL 2.119.000 TL +40.000 TL Seal U EV 2.486.000 TL 2.486.750 TL +750 TL Seal (Tek motorlu) 2.319.000 TL 2.389.000 TL +70.000 TL Seal AWD (Çift motorlu) 3.719.000 TL 3.829.000 TL +110.000 TL Han 4.409.000 TL 4.584.000 TL +175.000 TL Tang 4.999.000 TL 5.099.000 TL +100.000 TL

Elektrikli Otomobillerde Fiyat Artışı

Son yıllarda elektrikli otomobil pazarına olan ilgi artarken, markaların fiyat politikaları da bu yönde değişiyor. BYD’nin yaptığı güncellemenin, rakip markaların fiyat listelerine de yansıması bekleniyor.

BYD Türkiye’de en çok zamlanan modeller

Seal AWD (çift motorlu) : +110 bin TL

Tang : +100 bin TL (5 milyon TL'yi aştı)

Han: +175 bin TL ile üst segmentte en sert artış

Orta segmentte yer alan Dolphin ve Atto 3 modellerinde ise daha sınırlı artışlar görüldü.