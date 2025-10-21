Afyonkarahisar’da FETÖ’ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.U., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.U. isimli firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.
ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, G.U.’nun FETÖ’nün sözde öğrenci mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Uzun süredir aranan hükümlü, polis ekiplerinin titiz takibi sonucu saklandığı adreste gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından G.U., Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.