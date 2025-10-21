Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Göztepe, zorlu deplasman öncesi hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde başladı.

Göztepe, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını başlattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Antrenmanda pas ve şut çalışmaları yapıldı)

Göztepe’nin günün ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından dar alanda pas ve oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenmanın ikinci bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

Teknik direktör Stoilov yönetiminde yüksek tempo

Yeni teknik direktör Stanimir Stoilov, futbolcularından tempolu bir çalışma istedi.

Ekip, Galatasaray karşılaşmasına fiziksel ve taktiksel olarak hazır girmek için yoğun bir antrenman programı uyguluyor.

Göztepe hazırlıklarına yarın devam edecek

İzmir ekibi, Galatasaray deplasmanı öncesi hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

Takımın hafta boyunca taktik ve duran top çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamlaması bekleniyor.