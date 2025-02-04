Çaykur Rizespor ile Ankaragücü, Türkiye Ziraat Kupası Grup A 2. haftasında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takım da kupadaki yolculuklarına galibiyetle devam etmek istiyor.

Takımların lig performansı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'deki ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. 27 puanla ligde 10. sırada bulunan Rizespor, Ziraat Kupası'nda da ilerlemeyi hedefliyor. Takım, özellikle iç sahada oynadığı maçlarla daha etkili olmayı amaçlıyor. Bu maç, Rizespor için grup aşamasında rahat bir konum elde etmek adına oldukça önemli.

Ankaragücü ise Süper Lig'de 3 mağlubiyet ve 2 galibiyetle 30 puanla 13. sırada yer alıyor. Ligde sıkıntılı bir dönem geçiren Ankaragücü, Ziraat Kupası'nda çıkış yakalamak istiyor. Deplasmanda alacağı galibiyet, takımın moral bulmasını sağlayabilir ve grupta güçlü bir pozisyon elde etmelerine olanak tanıyabilir.

Ç. Rizespor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 05 Şubat 2025

05 Şubat 2025 Saat: 18:00

18:00 Yayın: mackolik, A Spor

mackolik, A Spor Stadyum: Çaykur Didi Stadyumu

Çaykur Didi Stadyumu Hakem: Ayberk Demirbaş