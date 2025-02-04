Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK’yı Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçtaki galibiyetin ardından gruptaki avantajını sürdürmek isterken, Erzurumspor FK ise deplasmanda kazanarak iddiasını devam ettirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe evinde avantaj arıyor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, ilk hafta aldığı galibiyetin ardından ikinci maçında Erzurumspor FK’yı konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip, kendi taraftarı önünde kazanarak avantajını sürdürmeyi hedefliyor.

Erzurumspor FK zorlu deplasmanda

İlk hafta mağlubiyet alan Erzurumspor FK, Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar alarak grupta şansını devam ettirmek istiyor. Deplasmanda güçlü rakibi karşısında mücadele verecek olan Erzurumspor, sürpriz bir sonuç almak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 5 Şubat 2025 Çarşamba

Saat: 20.30

Yayın: A Spor, Maçkolik

Stadyum: Ülker Stadyumu

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe