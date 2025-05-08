Cadiz ile Almeria, La Liga 2'de karşılaşıyor. Maç 09 Mayıs Cuma günü oynanacak. Yayın saati, kanalı ve platform bilgileri belli oldu.

İspanya La Liga 2'de 09 Mayıs 2025 Cuma günü Cadiz ile Almeria karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler için yayın saati ve kanal bilgileri açıklandı.

Cadiz - Almeria maçı yayın bilgileri

Maç Cadiz - Almeria Tarih 09 Mayıs 2025, Cuma Saat 21:30 (TSİ) Yayın Kanalı Tuttur TV Yayın Durumu Şifreli Yayın Stadyum Estadio Nuevo Mirandilla (Cadiz)

Tuttur TV yayını hakkında bilgiler

Cadiz - Almeria karşılaşması Tuttur TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak sunulacak ve şu platformlardan izlenebilecek:

Platformlar : İddaa numaralı kanallar

Uydu : Türksat

İzleme Yöntemi: Uyumlu TV alıcıları ve internet üzerinden

Tuttur TV, yalnızca yasal bahis yayın haklarına sahip platformlar aracılığıyla erişilebilmektedir.

Cadiz - Almeria maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

İspanya La Liga 2 mücadelesi 09 Mayıs 2025 Cuma günü, Cadiz'in sahası olan Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 21.30.

Karşılaşmayı izlemek isteyen kullanıcıların, yayıncı kuruluşun platformlarına abonelik koşullarını yerine getirerek erişim sağlaması gerekmektedir. Yayın şifreli olup, yalnızca yetkili platformlar üzerinden izlenebilmektedir.