Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, son verdiği röportajda sabah rutinini ve güne enerjik başlamasının sırrını paylaştı.

62 yaşındaki sanatçı, “Gözümü açar açmaz oynamaya başlıyorum. Sanki hiçbir şey olmamış gibi ‘Ne oldu ki?’ dercesine kalkıyorum. Bu benim olmazsa olmazım” ifadelerini kullandı.

“Bedenimi ve zihnimi hareketle uyandırıyorum”

Pozitif tavırlarıyla dikkat çeken Seda Sayan, uyanır uyanmaz fiziksel olarak hareket etmeye başladığını ve bu sayede zihinsel olarak da güne hazırlandığını belirtti.

Sanatçı, her sabah bu ritüelini tekrar ederek hem üretkenliğini artırdığını hem de gün boyu enerjik kaldığını söyledi.

Eşiyle paylaşımı dikkat çekti

Seda Sayan, sosyal medyada yaptığı son paylaşımda eşi Çağlar Ökten ile evlerinin bahçesinde çektirdiği bir fotoğrafı “Sevgilim” notuyla paylaştı.

Kendisinden 25 yaş küçük olan eşiyle mutlu evliliğini sık sık gündeme getiren sanatçının bu paylaşımı takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.