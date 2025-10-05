Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda bir anda yükselen dumanlar önce 'yangın mı var?' sorusunu akıllara getirdi. Ancak kokunun kaynağı bambaşkaydı: Erzurum'un dillere destan cağ kebabı! Ateşte dönen etlerin iştah kabartan kokusu yüzlerce metre öteden yurttaşları meydana çekti. Kimi meraktan, kimi kokunun peşinden geldi; kimi de ne olduğunu bilmeden kalabalığın içine karıştı. Ortaya çıkan manzara ise adeta bir lezzet izdihamıydı. Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında ücretsiz dağıtılan cağ kebabı, İzmir'de tadına doyulmaz bir başlangıç yaptı.

HATIRALAR, TATLAR, TÜRKÜLER

Tüm merakları Erzurum Kültür Dayanışma Vakfı Başkanı Dr. Kenan Kırkpınar, yaptığı şu konuşmayla giderdi, 'Kurtuluşun şehri Erzurum'dan, kuruluşun şehri İzmir'e selam getirdik. Dağlarımızdan kopup gelen tereyağıyla, yüksek yaylalardan süzülen balla, közde sabırla dönen cağ kebabıyla; kültürümüzü, kokumuzu, tadımızı buraya taşıdık. Sadece damaklara değil, yüreklere de dokunmaya geldik.

Erzurum'un rüzgarını İzmir'in meltemiyle buluşturuyoruz bu etkinlikte. İhramdan yelek, taşlardan sanat, kadayıftan hatıra getirdik. Ama en çok da muhabbet getirdik. Bu topraklarda büyüyen dostluğu pekiştirmeye geldik. Bornova Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşki'ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim. Ve elbette İzmirli dostlara, Erzurum'un misafirperverliğini göstermek için burada olan esnafımıza minnetle: 6-13 Ekim tarihleri arasında, Bornova Kapalı Pazar Yeri'nde; sadece alışveriş değil, hatıralar, sohbetler, türküler ve bar oyunları İzmirlileri bekliyor. Herkes gelsin, bu lezzet ve kültür şölenine hep birlikte ortak olsun.'

ERZURUM RÜZGARI ESECEK

Erzurum'un köklü kültürü, eşsiz mutfağı ve halk ezgileri, 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında İzmir Bornova'da düzenlenecek Erzurum Tanıtım Günleri ile İzmirlilerle buluşuyor. Bornova Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşecek etkinlik, açılış gününden son güne kadar dolu dolu bir programa ev sahipliği yapacak.

6 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'daki açılışta, mahalli sanatçı Özcan Türke sahne alırken, Erzurum'dan gelen özel konuklar ve İzmir protokolü de törende yer alacak. Ardından Fuat Paşa ve bar ekibi yöresel danslarıyla izleyenleri coşturacak, TEYO PEHLİVAN (Cumhur Seval) ise hiciv dolu gösterisiyle hem güldürecek hem düşündürecek.

Hafta boyunca sahne alacak isimler arasında Hayri Küçük, Müslüm Eren, Doğan Alaca, Deniz Olgun, Yaşar Aytan, Ömer Akçay, Halis Toprak, Mahmut Arı, İbrahim Güzelses, Seda Okuyucu, Sadullah Öztürk, Tuncay Kemertaş, Yaşar Tanrıverdi, Fuar Öztürk ve Yunus Altunışık bulunuyor. Etkinlik boyunca ayrıca Caner Şimşek, Arif Arifoğulları ve Oktay Parlar da sürpriz performansları ve sohbetleriyle programa renk katacak.

ERZURUM İZMİR'DE YAŞATILACAK

6-13 Ekim tarihleri arasında İzmir Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri'nde kapılarını açacak Erzurum Tanıtım Günleri, ziyaretçilerini kültürle, lezzetle ve el emeğiyle buluşturacak.

Etkinlik boyunca Erzurum'a özgü yöresel ürünler sergilenecek, şehrin coğrafi işaretli tatları tadılabilecek. Meşhur cağ kebabı, kadayıf dolması, civil peyniri, dut pekmezi, İspir fasulyesi, karakovan balı ve çok daha fazlası damaklarla buluşmayı bekliyor. Sadece lezzet değil; gelenek de bu etkinlikte yerini alacak. Erzurum'un simgelerinden oltu taşı takılar, ehram dokumaları, bakır işlemeler ve ahşap oyma eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Etkinliği ziyaret edenler, sofralarına doğallık taşımak için yöresel ürünleri satın alabilecek, sevdiklerine Erzurum hatırası hediyelikler seçebilecek, el emeği göz nuru eserleri evlerine götürebilecek. Bir hafta sürecek bu kültür ve lezzet buluşmasında Erzurum, sadece tanıtılmakla kalmayacak; İzmir'de adeta yeniden yaşatılacak.