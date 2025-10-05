Kitabın arka kapak yazısında belirtildiği üzere, Özgür bu eserinde 'GÖKYÜZÜNE YÖNELEN GÖZLER, YERYÜZÜNE IŞIK SAÇAN ZİHİNLER' mottosuyla, yüzyıllar önce ilme ve bilimin çağrısını yaşayan Müslüman bilim insanlarının ilham veren hikâyelerini anlatıyor. Astronomiden cerrahiye, matematikten felsefeye kadar modern dünyanın temellerini atan bu gökbilimciler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler ve tıp dehaları; keşifleri, bugün bile önemini koruyan bilgileriyle okuyucuyu aydınlatmayı hedefliyor.

Sanatseverler ve okurların merakla beklediği **'Zamanın Bilgeleri'**nin çok yakında kitapseverler ile buluşacağı öğrenildi. Taner Özgür'ün, yoğun iş temposuna rağmen kaleme aldığı bu yeni eserin, geçmiş medeniyetlerin bilgi birikimine ışık tutarak geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.