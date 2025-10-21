CHP İzmir 39. Olağan İl Kongresi’nde tek aday olarak seçime giden Çağatay Güç, bugün il yönetimiyle birlikte Konak 1 Nolu İlçe Seçim Kurulu’na gelerek mazbatasını aldı. Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Güç, mazbata törenine eşi Gözde Güç ve kızı Mira ile birlikte katıldı.

Çağatay Güç mazbatasını aldı

Son yerel seçimlerde Aliağa Belediye Başkan adayı olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa ederek kongreye tek aday olarak giren Çağatay Güç, 650 delegeden 510’unun oy kullandığı seçimde geçerli 473 oydan 447’sini alarak CHP İzmir İl Başkanı seçilmişti.

Bugün düzenlenen törenle resmen görevine başlayan Güç, “Bu dönem çok daha verimli ve çalışkan bir dönem olacak” dedi.

Törene çok sayıda isim katıldı

Mazbata törenine Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı, Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, Kadın Kolları İl Başkanı Zahide Kurun ve Gençlik Kolları İl Başkanı Ruhsar Selis Çelik Kınacı katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunumuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da eşlik etti.

“Parti içi küçük şeyleri konuşmayacağız”

Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güç, “Gurur verici bir dönem başlıyor. Önce değerlendirme toplantımızı yapacağız, iletişim ağımızı güçlendireceğiz ve politikalarımızı belirleyeceğiz. Halkın sorunlarına odaklanacağız” dedi.

İl yöneticilerinden CV istediği iddialarına ise şöyle yanıt verdi:

“Gerçekten bunlar küçük konular. Biz genel politikaya bakacağız. Parti içindeki küçük şeyleri konuşmayacağız. Halkın sorunlarına çözüm üretmek için çalışacağız. Çok nitelikli bir ekibimiz var.”