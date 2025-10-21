İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ikinci günü, Konak Atatürk Meydanı’nda düzenlenen sanat ve kültür etkinlikleriyle coşkuyla kutlandı. Etkinliklerde öğrencilerin müzik ve resim performansları büyük ilgi gördü.
Etkinlik programı, Müzik Öğretmeni Alper Ekmekçi yönetiminde Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin “ Cumhuriyet Şarkıları” eşliğinde sunduğu “Quartet Çalgı Dinletisi” ile başladı.
Dinletinin ardından, İzmir’in 10 ilçesinden gelen öğrencilerin katılımıyla canlı performans resim sergisi izleyicilerle buluştu. Katılımcılar, genç yeteneklerin eserlerini büyük ilgiyle inceledi.
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Vali Yardımcıları, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş etkinlikte yer aldı. Yetkililer, gençlerin çalışmalarını izleyip eserler hakkında bilgi aldı.
Etkinlik, cumhuriyet değerlerine bağlılık ve millî birlik ruhunu sanat yoluyla vurgulayarak sona erdi. Toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik, coşku ve katılım açısından başarılı bir şekilde tamamlandı.