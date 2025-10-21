İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı için Ülkü Doğan aday oldu

Etkinlik, cumhuriyet değerlerine bağlılık ve millî birlik ruhunu sanat yoluyla vurgulayarak sona erdi. Toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik, coşku ve katılım açısından başarılı bir şekilde tamamlandı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Vali Yardımcıları, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş etkinlikte yer aldı. Yetkililer, gençlerin çalışmalarını izleyip eserler hakkında bilgi aldı.

Etkinlik programı, Müzik Öğretmeni Alper Ekmekçi yönetiminde Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin “ Cumhuriyet Şarkıları” eşliğinde sunduğu “Quartet Çalgı Dinletisi” ile başladı.

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ikinci günü, Konak Atatürk Meydanı’nda düzenlenen sanat ve kültür etkinlikleriyle coşkuyla kutlandı. Etkinliklerde öğrencilerin müzik ve resim performansları büyük ilgi gördü.

