Çağatay Ulusoy’un imajı yeniden konuşulmaya başlandı

Son dönemde hem dijital platformlarda hem de televizyon projelerinde yer alan oyuncu Çağatay Ulusoy, bıyıklı yeni imajıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Eşref Rüya dizisinin sezon finalinin ardından yeni projelere hazırlanan Ulusoy’un son görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yeni projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor

Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisi, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü sezon finali yaptı. Dizideki performansıyla övgü toplayan Ulusoy’un, yeni projesi olan Uyuyan Adam filminde Ferman karakterine hayat vereceği açıklandı. Oyuncunun bu rol için tekrar imaj değişikliğine gittiği öğrenildi.

Bıyıklı haliyle sosyal medyada tartışma yarattı

34 yaşındaki oyuncunun yeni imajı, sosyal medyada dikkat çekti. Ulusoy’un bıyıklı hali bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bazıları ise benzetmeler yaptı. Özellikle Tamer Karadağlı ve Bayhan’a benzetilen oyuncu için yapılan yorumlar arasında “Bir insana her şey mi yakışır!”, “Bıyık güzel bir hava katmış” ve “Her daim yakışıklı” gibi ifadeler yer aldı.

İmaj değişiklikleriyle öne çıkmayı sürdürüyor

Çağatay Ulusoy’un kariyeri boyunca sık sık imaj değişikliğine gittiği biliniyor. Rol aldığı projelere göre tarzını değiştiren oyuncu, hem televizyon hem de dijital platformlarda yoğun bir takvimle çalışmalarını sürdürüyor. Son haliyle sosyal medyada gündem olan Ulusoy’un, Uyuyan Adam filmiyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.