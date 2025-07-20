Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, 60 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yumuşak doku kanseri (sarkom) tedavisi gören Karabıyık, sabah saatlerinde Bursa'da özel bir hastanede yaşamını yitirdi.



Tören Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenecek

Lale Karabıyık için yarın saat 10.00’da akademisyen olarak görev yaptığı Bursa Uludağ Üniversitesi’nde bir tören yapılacak. Ardından Bursa Ulu Camii’de öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Cenazesi memleketi Bilecik’e gönderilecek olan Karabıyık, burada ikindi vakti aile mezarlığında toprağa verilecek.

Üç dönem milletvekilliği yaptı

Prof. Dr. Lale Karabıyık, 2015 yılında CHP Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 25., 26. ve 27. dönemlerde kesintisiz görev yaptı. Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Karabıyık, özellikle eğitim politikaları konusundaki çalışmalarıyla tanınıyordu. 2023 yılında milletvekilliği sona erdikten sonra akademik kariyerine geri dönmüştü.

Akademik başarılarıyla tanındı

22 Ağustos 1965’te Bilecik’te doğan Karabıyık, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuydu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladıktan sonra 2005 yılında profesör unvanını aldı. Muhasebe ve finans alanında uzman olan Karabıyık, akademide çeşitli idari görevlerde bulundu.

Karabıyık’ın 6 ders kitabı ile 30’a yakın akademik makalesi yayımlandı. Ayrıca Erasmus+, TÜBİTAK ve Horizon EU gibi uluslararası projelerde görev aldı.