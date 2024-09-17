Geçen yıl Ay Yapım’la "Gaddar" dizisinde bölüm başına 2 milyon TL kazanan Ulusoy, yeni projesiyle bu rakamı önemli ölçüde artırarak her bölüm başına 3,5 milyon TL alacak.

Yeni Proje ve Yüksek Ücret

Son olarak NOW TV'de yayınlanan "Gaddar" dizisinde başarılı bir performans sergileyen ve Netflix’te gösterime girecek olan "Tam Bir Centilmen" filmiyle dikkat çeken Çağatay Ulusoy, yeni sezon için Kanal D ekranlarında yayınlanacak "Eşref Rüya" dizisiyle anlaşma sağladı. Bu proje, Ulusoy’un kaşesini rekor bir seviyeye taşıyacak. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, oyuncu yeni dizisinden bölüm başına 3,5 milyon TL kazanacak.

Teklifleri Reddetti

Ulusoy, yurt dışındaki yüksek satışıyla bilinen bir oyuncu olarak, Ay Yapım'dan "İşgal Günlerinde Aşk", OGMPictures'dan "Halef" ve Bozdağ Film'den TRT için çekilmesi planlanan mafya polisiye dizisi "Bir Zamanlar İstanbul" gibi teklifler aldı. Ancak, oyuncu bu projeleri reddederek yeni sezon için yalnızca "Eşref Rüya" dizisine odaklandı.

"Eşref Rüya" Dizisinin Konusu

"Eşref Rüya", 14 yaşında bir tamirci çırağı olarak çalışan Eşref’in, çocukluk aşkı olan ve "Rüya" adını verdiği kızın yıllar sonra güçlü bir düşman olarak karşısına çıkmasını anlatan etkileyici bir hikaye sunacak. Senaristliğini Ethem Özışık’ın üstlendiği dizi, Kanal D ile yapılan görüşmeler sonucunda ekranlarda yer alacak.