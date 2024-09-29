Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Bodrum Spor Salonu'nda oynanan Çağdaş Bodrum Spor - Finalspor karşılaşması, izleyicilere unutulmaz anlar sundu. Maçın başlama düdüğüyle birlikte ilk periyotta rakip takımın üstünlüğü gözlemlendi. Ancak ikinci periyotta Çağdaş Bodrum Spor, savunmadaki etkileyici performansıyla ve hızlı hücumlarıyla dengeyi sağladı.

Dengeyi sağlayan ikinci periyot

Ev sahibi ekip, özellikle Chris Warren ve Fatih Cantitiz'in etkili oyunları sayesinde ikinci periyotta rakiplerine üstünlük sağladı. Bu iki oyuncunun skorer performansları ve savunmadaki agresiflikleri, Çağdaş Bodrum Spor'un periyodu 41-40 önde kapatmasını sağladı.

Son çeyrek heyecanı

Maçın üçüncü periyodu ise büyük bir heyecana sahne oldu. Çağdaş Bodrum Spor’un yaptığı top kayıplarını fırsata çeviren Finalspor, bu bölümde 51-60 önde geçmeyi başardı. Son çeyrekte, ev sahibi ekip daha dirençli bir savunma sergilemeye çalışsa da Finalspor’un etkili oyununa karşılık veremedi. Çağdaş Bodrum Spor, maçı 71-77 kaybederek sezonun ilk yenilgisini aldı.

Öne çıkan oyuncular

Chris Warren: Takımın lideri olarak 24 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Hem savunmada hem de hücumda etkin bir performans sergiledi.

Fatih Cantitiz: 15 sayı ile etkili bir hücum performansı gösterdi. Dış şutlardaki başarısı ile öne çıktı.

Başantrenör Erhan Ernak yönetimindeki Çağdaş Bodrum Spor, maça Fatih Cantitiz, Chris Warren, Murat Kozan, Langston Wilson ve Burak Erol ilk beşiyle başladı. Takım, rakibine karşı iyi bir mücadele sergilemesine rağmen top kayıpları ve hücumdaki eksiklikler mağlubiyeti getirdi.