Nepal’de Yaşanan Doğal Afetlerde Can Kaybı 151’E Yükseldi

Güney Asya ülkesi Nepal, cuma gününden bu yana şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve toprak kaymalarıyla sarsılıyor. Felaketin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor; yetkililer, can kaybının 151’e yükseldiğini açıkladı.

Sel ve heyelanlar Nepal’i vurdu

Nepal’de şiddetli yağışlar büyük yıkıma yol açtı. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle birçok bölgede yaşam felç oldu. Özellikle dağlık alanlarda meydana gelen toprak kaymaları, yolları kapatarak ulaşımı engelledi. Yetkililer, afet bölgelerinde kurtarma çalışmalarını sürdürürken, kayıp 56 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yolcu otobüsleri toprak altında kaldı

Başkent Katmandu’ya giden ana yol üzerinde meydana gelen büyük bir heyelanda iki yolcu otobüsü toprak altında kaldı. Felaketin ardından 16 yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, zorlu şartlarda enkaz altında kalan diğer yolcuları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitime ara verildi

Sel ve toprak kaymalarının etkili olduğu bölgelerde eğitime ara verildi. Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Lakshmi Bhattarai, afet bölgelerindeki okulların üç gün süreyle kapalı kalacağını duyurdu. Ayrıca, bölgedeki altyapı ve yol ağlarının büyük zarar gördüğü belirtildi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Nepal hükümeti, sel ve heyelanlardan etkilenen bölgelere acil yardım ekipleri sevk etti. Güvenlik güçleri ve gönüllüler, toprak altında kalan evleri kurtarmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için gece gündüz çalışıyor. Ancak yoğun yağışlar, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Nepal’in muson sezonunda sık sık karşılaştığı sel ve toprak kaymaları, bu yıl daha yıkıcı oldu. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi, köprüler yıkıldı ve yollar kapandı. Yerel yetkililer, vatandaşları tehlikeli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Uluslararası yardım kuruluşları ise bölgeye destek sağlamak için harekete geçti.