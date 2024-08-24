Kazablanka, Fas'taki Grand Stade Hassan II, 115.000 koltuk kapasitesiyle dünyanın en büyük futbol stadyumu olmaya hazırlanıyor. Bu büyük proje, Fas’ın 2030 FIFA Dünya Kupası’na Portekiz ve İspanya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağı dönemde tamamlanacak.

Stadyumun yapım süreci ve tasarımı

Grand Stade Hassan II'nin temel çalışmaları Ekim 2023’te 100 hektarlık alanda başladı. Şu anda dünyanın en büyük futbol stadyumu rekoru, Kuzey Kore’nin Pyongyang kentindeki 114.000 kişilik Rungrado 1 Mayıs Stadyumu’na ait. Ancak, Grand Stade Hassan II bu unvanı geçmeye hazırlanıyor.

Stadyum, Paris merkezli Oualalou + Choi ve küresel spor tasarım liderleri Populous tarafından tasarlandı. Çatısının tasarımı, Fas’ın geleneksel "moussem" toplantılarından esinlenerek, büyük bir çadır gibi görünmesi hedeflendi.

Dış görünüm ve kapasite

Stadyumun tasarımı, Kazablanka'nın ormanlık arazisi arasında büyük bir çadır gibi görünmeyi amaçlıyor. Ana stadyumu çevreleyen bahçeler ve küçük spor kompleksleriyle birlikte, bu "yeşillik vahası," Kazablanka'nın 38 km kuzeyindeki doğa ile yeni bir etkileşim sunuyor. Stadyumun her iki ucunda, 29.500 genel giriş seyircisini ağırlayabilecek tribünler bulunuyor. Ayrıca, beş kademeli VIP tribünlerinde 12.000 seyirciye daha yer sağlanabiliyor.

Tasarımın ilhamı ve vizyonu

Oualalou + Choi'nin Tasarım Müdürü ve kurucu ortağı, Baş Mimarı Tarik Oualalou, "Grand Stade Hassan II, Fas kültüründe derin köklere sahiptir. Tasarım, eski ve ilkel figürlere dayanarak 'moussem,' çadır ve bahçelerin yanı sıra Fas’ın topografyası ve manzaralarından ilham almıştır. Bu stadyum, dünyaya açık ve koruduğu doğaya saygılı cömert bir mekandır. Grand Stade Hassan II, Kazablanka'da Fas misafirperverliğinin büyük geleneğinin somutlaşmış halidir," dedi.