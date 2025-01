NOW TV ekranlarında hafta içi her gün saat 10.45'te yayınlanan Çağla Şıkel'in sunduğu Çağla ile Yeni Bir Gün programı, 30 Ocak 2025 tarihinde izleyicileriyle buluşmadı. Bugün yerine, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin tekrar bölümü yayın akışında yer aldı.

Henüz programın neden yayınlanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Programın takipçileri, bununla ilgili bir duyuru yapıldığında haberin güncelleneceğini belirtiyor.

Bugün NOW TV yayın akışı:

07:30: İlk Bakış

08:00: Çalar Saat

10:45: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30: En Hamarat Benim

16:30: Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00: Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00: Hudutsuz Sevda

23:45: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

"Çağla ile Yeni Bir Gün", NOW TV ekranlarında hafta içi her gün 10:45'te yayınlanmaktadır.