NOW TV ekranlarında hafta içi her gün saat 10.45'te yayınlanan Çağla Şıkel'in sunduğu Çağla ile Yeni Bir Gün programı, 30 Ocak 2025 tarihinde izleyicileriyle buluşmadı. Bugün yerine, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin tekrar bölümü yayın akışında yer aldı.

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Henüz programın neden yayınlanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Programın takipçileri, bununla ilgili bir duyuru yapıldığında haberin güncelleneceğini belirtiyor.

Bugün NOW TV yayın akışı:

07:30: İlk Bakış

08:00: Çalar Saat

10:45: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30: En Hamarat Benim

16:30: Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00: Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00: Hudutsuz Sevda

23:45: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

"Çağla ile Yeni Bir Gün", NOW TV ekranlarında hafta içi her gün 10:45'te yayınlanmaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ