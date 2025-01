NOW TV'nin sevilen sabah programı Çağla ile Yeni Bir Gün, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde izleyicileriyle buluşamadı. Programın takipçileri, Çağla Şıkel'in neden ekranlarda olmadığını merak ederken, kanal ve programın sosyal medya hesaplarından açıklama geldi. Açıklamada, Çağla Şıkel'in sağlık sorunları nedeniyle programın yayınlanamayacağı belirtildi.

Leyla dizisinin tekrar bölümü yayınlandı

Çağla Şikel'in rahatsızlığı nedeniyle programın yerine Leyla Hayat... Aşk... Adalet dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. İzleyiciler, Çağla ile Yeni Bir Gün'ün neden yayınlanmadığını sormaya devam ederken, kanal bu durumu net bir şekilde açıklayarak izleyicilere bilgi verdi.

Çağla Şıkel'den mesaj

Çağla Şıkel ve Çağla ile Yeni Bir Gün programı sosyal medya hesaplarından, "Sunucumuzun rahatsızlığı nedeniyle 30 Ocak Perşembe ve 31 Ocak Cuma günleri yayınına ara verilmiştir. Daha sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle..." açıklamasını yaptı.

Şıkel'in bir süre dinlenmeye alındığı ve programın en kısa sürede izleyicilerle yeniden buluşacağı ifade edildi.