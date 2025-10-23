Oyuncu Çağlar Ertuğrul, adına açılan bir TikTok hesabında paylaşılan bornozlu fotoğraf sonrası açıklama yaparak, hesabın kendisine ait olmadığını duyurdu.

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, adına açılan bir TikTok hesabında bornozlu bir fotoğraf paylaşılması sonrası resmi açıklama yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf sonrası, oyuncu takipçilerini bilgilendirmek zorunda kaldı.

Ertuğrul, yaptığı açıklamada:

"Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Çünkü maalesef oltaya gelenler olmuş. Benim tek TikTok hesabım var: caglarertugrul624. Neden 624 olduğunu da bilmiyorum, ben aldığımda öyleydi. Bu arada sanırım başkası adına hesap açıp 'resmi hesap' yazmak suç diye biliyorum. Parodi ve fan hesabı yazabilirsiniz. Benim eski paylaşımlarım üzerinden etkileşim ve para kazanıyor olabilirsiniz, tamam ama resmi hesap yazmayın" ifadelerini kullandı.