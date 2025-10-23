Beyaz TV’de Beyaz Magazin programını sunan Sinem Yıldız, canlı yayın sırasında fenalaşarak stüdyoyu terk etti. Tedavi sonrası sağlığına kavuştuğu açıklandı.

Canlı yayında panik anları

Beyaz TV’de Arto ile Beyaz Magazin programını sunan Sinem Yıldız, canlı yayın sırasında aniden fenalaşarak izleyenleri korkuttu. Yayının ilerleyen dakikalarında rahatsızlanan Yıldız, stüdyodaki ekibe:

"Çok kötü bir şey oluyor bana, vücudumda enteresan bir uyuşma oldu. Beni hemen alın" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Stüdyo ekibi acil müdahale etti

Durumu fark eden program ortağı Arto, Yıldız’ı sakinleştirmeye çalıştı: “Acele kalkma”. Ancak Sinem Yıldız, “Kalbimde sıkışma oldu” diyerek acil yardım istedi. Bu sırada reji ekibi yayına ara vererek stüdyoda müdahale sağladı.

Fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Sinem Yıldız’ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama program ortağı Arto tarafından yapıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arto, Yıldız’ın durumunun iyi olduğunu belirterek izleyicilere endişelenmemeleri çağrısında bulundu.

Tedavisinin ardından Sinem Yıldız, ertesi gün Beyaz Magazin programına geri dönerek yayına katıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen ünlü sunucu, yaşanan olay sonrası izleyicilerini rahatlattı.