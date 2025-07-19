TFF 1. Lig’de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Sivasspor, savunma hattını Aydınlı stoper Çağlayan Menderes ile güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon Sarıyer ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu, kırmızı-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Liderlik ve tecrübe kazandıracak bir transfer

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz’ın raporu doğrultusunda transfer edilen Çağlayan Menderes, geçtiğimiz sezon Sarıyer formasıyla çıktığı 33 maçta 2 gol kaydetti. Hem hava toplarındaki hâkimiyeti hem de oyun bilgisiyle öne çıkan deneyimli stoper, lider özellikleri ile Sivasspor savunmasına denge getirmesi beklenen bir isim olarak öne çıkıyor.

Sivasspor’un Bolu kampına katılıyor

Yeni sezona Bolu’da hazırlanan Sivasspor’da, Çağlayan Menderes’in önümüzdeki günlerde takımla ilk antrenmanına çıkması planlanıyor. Takım içi uyum ve savunma organizasyonuna kısa sürede katkı sağlaması beklenen Menderes, teknik heyetin savunmadaki güvenini artıracak.

Futbol kariyerine Aydın’da başladı

1997 doğumlu olan Çağlayan Menderes, futbola memleketi Aydın’da, Aydınspor altyapısında başladı. Ardından sırasıyla İskenderunspor, Muğlaspor, Etimesgut Belediyespor, Sakaryaspor ve son olarak Sarıyer formaları giydi. Oynadığı her takımda istikrarı, disiplini ve mücadeleci ruhuyla dikkat çeken savunma oyuncusu, kariyerinde ilk kez TFF 1. Lig’de mücadele edecek.

Süper Lig kulüpleri de takipteydi

Başarılı performansı sayesinde sezon boyunca birçok Süper Lig ekibinin de radarına giren Çağlayan Menderes’in tercihini Sivasspor’dan yana kullanması, kırmızı-beyazlı kulübün hedef büyüttüğünün bir göstergesi olarak yorumlandı.