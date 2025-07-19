TFF 3. Lig'de mücadele eden Nazillispor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu sezon getirdiği yaş sınırlaması doğrultusunda genç oyunculara yöneldi. Siyah-beyazlı ekip, 25 yaş altı 8 potansiyelli futbolcuyu kadrosuna katarak hem kurallara uydu hem de rekabetçi ve enerjik bir takım oluşturma yolunda önemli bir adım attı.



TFF'nin yaş kuralı yönü belirledi

Yeni düzenlemeye göre, 3. Lig kulüpleri 25 yaş üstü en fazla 5 futbolcuya lisans çıkarabilecek. Bu nedenle transfer politikasını genç isimlere yönlendiren Nazillispor, 2025-2026 sezonu öncesi 8 yeni transferle kadrosunu tazeledi.

Nazillispor’un genç transferleri

Yağız Efe Kaya (18) – Sol bek

23 Elazığ FK’dan transfer edilen Kaya, hem savunma katkısı hem de ofansif bindirmeleriyle sol kanatta forma için mücadele edecek.

Yusufcan Kutlu (21) – Kaleci

Artvin Hopaspor’dan transfer edilen Yusufcan, kalede Zekeriya Topayan ile forma rekabetine girecek.

Rüzgar Roni Bedir (18) – Orta saha

Sheffield Wednesday altyapısından gelen Bedir, Avrupa tecrübesiyle orta sahada teknik katkı sağlaması beklenen oyunculardan.

Emir Yazıcı (23) – Stoper

Beyoğlu Yeni Çarşı’dan gelen Yazıcı, güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısıyla defansta güven veren bir isim olarak dikkat çekiyor.

Muhammed Sait Sipahiler (20) – Forvet

Yine Beyoğlu Yeni Çarşı’dan transfer edilen Sipahiler, hücum hattında süre alarak gelişimini sürdürmeyi hedefliyor.

Kutsuay Emir Türen (23) – Kanat oyuncusu

24 Erzincanspor’dan alınan Türen, hızı ve dripling yeteneğiyle hücumda etkili olacak.

Abdülmelik Hanalp (24) – Sağ bek

BAL Ligi ekibi Kumluca Belediyespor’dan transfer edilen Hanalp, defansif gücü ve ileriye çıkışlarıyla sağ kanatta görev yapacak.

Taha Barış Aldemir (18) – Stoper

Keçiören Belediyesi Bağlumspor'dan gelen Aldemir, altyapı potansiyeliyle uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor.

Yönetim hedefi: Dinamik ve mücadeleci bir takım

Yenilenen yönetimi ve teknik ekibiyle yeni sezona hazırlanan Nazillispor, genç oyuncularla daha tempolu ve mücadeleci bir takım kurmayı amaçlıyor. Kulüp, bu hamlelerle hem TFF kurallarına uygun hareket ediyor hem de genç yeteneklerin gelişimi için zemin hazırlıyor.

Teknik Direktör ve Yönetimden Açıklama Bekleniyor

Nazillispor taraftarları, genç transferlerin ardından teknik direktörün bu isimlerle ilgili değerlendirmelerini ve kamp performanslarını merakla bekliyor.