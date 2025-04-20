Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Molde vs Bodo Glimt maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Molde vs Bodo Glimt maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Vodafone TV 12. kanal Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişim sağlanmaktadır.

S Sport Plus kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden yayın yapmaktadır. Şifreli yayın ile sporseverlere hizmet vermektedir.

Cagliari ile Fiorentina arasındaki Serie A mücadelesi, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Cagliari ile Fiorentina 21 Nisan 2025'te Serie A'da karşılaşıyor. Maç saat 16:00'da S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.