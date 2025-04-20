Cagliari ile Fiorentina 21 Nisan 2025'te Serie A'da karşılaşıyor. Maç saat 16:00'da S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
21 Nisan 2025 Cagliari - Fiorentina maçı yayın bilgileri
Cagliari - Fiorentina maçı hangi kanalda?
Cagliari ile Fiorentina arasındaki Serie A mücadelesi, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.
S Sport Plus frekans ve platform bilgileri
S Sport Plus kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden yayın yapmaktadır. Şifreli yayın ile sporseverlere hizmet vermektedir.
S Sport 2 frekans ve platform bilgileri
S Sport 2 kanalı, aşağıdaki platformlardan izlenebilmektedir:
-
Kablo TV 241. kanal
-
Tivibu 74. kanal
-
Turkcell TV+ 78. kanal
-
Vodafone TV 12. kanal
Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişim sağlanmaktadır.
Cagliari - Fiorentina maçı nerede ve saat kaçta?
-
Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi
-
Başlama Saati: 16:00
-
Stadyum: Unipol Domus Stadyumu (Cagliari)