Cagliari ile Fiorentina 21 Nisan 2025'te Serie A'da karşılaşıyor. Maç saat 16:00'da S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

21 Nisan 2025 Cagliari - Fiorentina maçı yayın bilgileri

Cagliari - Fiorentina maçı hangi kanalda?

Cagliari ile Fiorentina arasındaki Serie A mücadelesi, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

S Sport Plus frekans ve platform bilgileri

S Sport Plus kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden yayın yapmaktadır. Şifreli yayın ile sporseverlere hizmet vermektedir.

S Sport 2 frekans ve platform bilgileri

S Sport 2 kanalı, aşağıdaki platformlardan izlenebilmektedir:

  • Kablo TV 241. kanal

  • Tivibu 74. kanal

  • Turkcell TV+ 78. kanal

  • Vodafone TV 12. kanal
    Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişim sağlanmaktadır.

Cagliari - Fiorentina maçı nerede ve saat kaçta?

Kaynak: HABER MERKEZİ