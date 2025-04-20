Ege Denizi'nde bugün saat 11.32'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Yunanistan'ın Amorgos adasının güneybatısında yer alıyor. Depremin derinliği ise 9,6 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem, Türkiye'nin kıyı bölgelerinde de hissedildi. Ancak, Ege Adaları'ndan şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Yunanistan'dan açıklama

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü, yaptığı analizlerde depremin başlangıçta Richter ölçeğine göre büyüklüğünün 4,1, odak derinliğinin ise 13,6 kilometre olarak belirlendiğini açıkladı. Depremin merkez üssü, Amorgos'un Arkesini kentinin 11 kilometre güneybatısında bulunuyor.