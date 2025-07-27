Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy’un Cagliari’ye transferi gündemdeki yerini korurken, İtalyan kulübünün teknik direktörü Fabio Piscane'den resmi açıklama geldi.



Cagliari cephesinden ilk yorum geldi

Galatasaray ile Avusturya’da oynanan hazırlık maçının ardından Milliyet gazetesine konuşan Cagliari Teknik Direktörü Fabio Piscane, Semih Kılıçsoy’un transferine dair ilk kez açıklama yaptı.

Piscane, 19 yaşındaki forvet hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Semih inanılmaz bir oyuncu. Onu tabii ki kadromda isterim. Gerçekten söyleyecek fazla bir şey yok. Zaten sahada her şeyiyle kendini gösteriyor. Çok özel bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Futbol direktörümüz bu konuyla ilgileniyor.”

“Sistemimize çok uygun”

Genç oyuncunun takıma oyun yapısı açısından da uyum sağlayacağını dile getiren İtalyan teknik adam, şunları söyledi:

“Zaten ileride çok üst seviyelere geleceğine yürekten inanıyorum. Oyun stili tam bizim sistemimize uygun. Genellikle bu tarz forvetleri tercih ediyoruz. Transfere dair daha fazla detay paylaşamam ama umarım maliyeti çok artmadan onu takımımızda görme şansı buluruz.”

Transfer yakın mı?

İddialara göre Semih Kılıçsoy, Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk ile perşembe günü oynayacağı maçın ardından Cagliari’ye transfer olabilir.

Genç futbolcunun da düzenli forma şansı bulmak ve gelişimini sürdürebilmek için Serie A temsilcisine gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.