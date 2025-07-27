İzmir’in Güzelyalı semtinde yeşil alanların işletmeler tarafından işgal edilmesi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bölge esnafıyla iş birliği yaparak kamusal alanları yeniden düzenlemeye başladı. Temizlenen bölgeler Park ve Bahçeler Dairesi tarafından yeşillendirilerek halkın kullanımına açılacak.



Güzelyalı’da yeşile dönüş için ortak adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü, Güzelyalı’da bazı işletmelerin çim ve peyzaj alanlarını kendi hizmet alanlarına dönüştürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine Yalı İşadamları ve İşletmeciler Derneği ile yapılan görüşmeler sonucunda 23 işletme, işgal ettiği alanları boşalttı.

Zabıta ekipleri ayrıca, İlan Reklam Yönetmeliği’ne uygun olmayan panolarla ilgili de işlem gerçekleştirdi. Alanların Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yeşillendirilerek eski haline getirilmesi planlanıyor.

“İşgaller temizlendi, sıra düzenlemede”

Zabıta Denetim Şube Müdür Vekili Vedat Ayyıldız, yapılan çalışmaların sadece Güzelyalı ile sınırlı olmadığını belirtti:

“Konak ilçesi Mithatpaşa bölgesindeki işletmeler, yeşil alanları masa, sandalye ve saksılarla işgal etmişti. 23 işletme ile iş birliği içinde bu işgalleri kaldırdık. Şu anda işgale neden olan bir unsur kalmadı.”

Ayyıldız, benzer uygulamaların Buca ve diğer ilçelerde de sürdürüleceğini belirtti.

“Diyalogla örnek bir çözüm sağladık”

Bölgeyle ilgili Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) ve CİMER’e çok sayıda şikâyet geldiğini hatırlatan Ayyıldız, çözümün müzakereyle sağlandığını vurguladı:

“Esnafla toplantılar yaparak onları bilgilendirdik. Tüm taraflar sorumluluk aldı. Benzer çalışmaları İzmir’in farklı bölgelerinde de sürdürmeyi planlıyoruz.”

“Vatandaşın hakkı korunmalı”

Yalı İşadamları ve İşletmeciler Derneği Başkanı Rıfat Erdal, bazı esnafın bilinçsizce yeşil alanları işgal ettiğini ancak yapılan uyarılar sonrası sorumluluk gösterdiklerini belirtti:

“Başkanımız Cemil Tugay, vatandaşın hakkını savundu. Esnaf olarak bu duyarlılığı paylaşıyoruz.”

Dernek Başkan Yardımcısı Ahmet Kiraz ise tüm esnafla toplantı yaptıklarını ve ortak karar alındığını belirtti:

“İşgal edilen unsurlar yıkıldı. Zabıta ekipleriyle koordineli çalıştık, teşekkür ediyoruz.”